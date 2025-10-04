Жителя Оренбургской области задержали за поджог термошкафа мобильного оператора

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Саракташскому району совместно с сотрудниками УФСБ России и ЦПЭ УМВД России по Оренбургской области установили и задержали 20-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге термошкафа мобильного оператора. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в дежурную часть поступило сообщение, что неизвестный поджег четыре аккумулятора, которые находились в термошкафу компании, предоставляющей услуги сотовой связи и мобильного интернета населению.

Молодой человек действовал «по заданию неизвестного лица, с которым вел переписку в мессенджере». В качестве вознаграждения за преступление ему обещали выплатить 10 тыс. руб. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт». На время расследования фигурант заключен под стражу.

Руфия Кутляева