Зарубежные СМИ: Что настораживает «Хамас» в мирной инициативе Дональда Трампа?

Израиль остановил наступление на Газу. Операцию в регионе сократят до минимума, войска на местах будут лишь обороняться. Такое решение власти Израиля приняли после ночных переговоров с официальными лицами США. The Times of Israel сообщает, что Дональд Трамп призвал Иерусалим немедленно остановить удары по сектору. Он посчитал, что «Хамас» готов к длительному миру и согласен следовать плану американского президента. Впрочем, для ответа на ультиматум Трампа у палестинской группировки есть время до конца 5 октября. После этого, согласно мирной инициативе, «Хамас» вернет всех живых заложников и тела погибших, а управление Газой передаст палестинскому комитету. При этом, как сообщили «РИА Новости» в самой палестинской группировке, соглашение о прекращении огня не подразумевает разоружение. Главное — остановить бои, остальные детали могут обсуждаться, добавили в «Хамас». Что именно смущает палестинскую группировку? Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Как пишет The Wall Street Journal, «Хамас» заявил, что согласен с основными положениями плана Дональда Трампа по Газе, однако внутри группировки по-прежнему сохраняются острые разногласия относительно дальнейших действий. Представители «Хамаса», находящиеся за пределами Газы, не могут полностью влиять на военное крыло движения, которое остается в секторе. Вероятно, им не удастся убедить всех боевиков сложить оружие, а военные лидеры настаивают, что любое освобождение заложников должно происходить параллельно с выводом израильских войск из региона, объясняет издание.

Мирная инициатива Трампа дает палестинской группировке 72 часа на освобождение оставшихся в живых 20-ти заложников и передачи тел 28-ми погибших. Взамен Израиль передает 250 палестинских заключенных и 1,7 тыс. мирных жителей. Как стало известно источникам Axios, 72 часа — нереальная перспектива, потому что «Хамас» не знает точно, где находятся тела всех погибших заложников, и на их поиски могут уйти месяцы.

Даже если план будет реализован, то с большим трудом, добавляет The New York Times. С разногласиями столкнулся не только «Хамас». Противоречия появились и в коалиции арабских и мусульманских стран, подписавших документ президента США. А израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху смягчил некоторые пункты положения в свою пользу. Речь идет о сроках вывода израильских войск из сектора и разоружения «Хамас».

По данным Bloomberg, реакцию «Хамаса» на план Дональда Трампа можно расценивать как «Да, но...». Палестинская группировка подчеркнула, что все 20 пунктов американской инициативы, включая разоружение, нужно внимательно проработать. И такая позиция вселяет сомнительные надежды на прекращение конфликта в секторе Газа, добавляет агентство.

Тем не менее Трамп пока воспринимает происходящее позитивно, добавляет Reuters. А одна из причин, по данным СМИ, его агрессивное стремление к Нобелевской премии мира. Сам американский президент уверял, что его поражение станет оскорблением для Соединенных Штатов. И сейчас глава Белого дома заверил, что «Хамас» готов к прочному миру. Именно поэтому он призвал ЦАХАЛ остановить наступление в Газе, а вся ответственность теперь легла на Нетаньяху, добавляет агентство.

К немедленной реализации первой фазы плана Трампа Израиль уже приступил, соответствующее заявление офис премьер-министра Нетаньяху разместил накануне. И такие публикации — большая редкость во время Шаббата, обращает внимание The Washington Post.

