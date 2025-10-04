В Совфеде опровергли информацию об изъятии пустующих квартир у собственников

Власти не будут изымать у россиян квартиры, которые признаны пустующими. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

В конце сентября в Госдуму внесли проект о критериях признания жилых помещений в многоквартирных домах на Крайнем Севере пустующими.

«Во-первых, у граждан не будут изымать квартиры. Замечу, что решение о признании жилья пустующим будет приниматься комиссией, которая будет создаваться органом местного самоуправления в определенном им же порядке»,— заявил господин Шевченко. По его словам, жилищные права нанимателей и собственников пустующих помещений будут обеспечивать по аналогии с нормами Жилищного кодекса, которые действуют в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Жилое помещение в многоквартирном доме может быть признано пустующим в случае, если оно соответствует как минимум четырем критериям, отметил Андрей Шевченко. Среди них — долги за коммунальные услуги, которые образовались за год и более, долги по налогу на имущество и пеням за два налоговых периода и более, а также отсутствие изменений в показаниях за период года и более. Кроме того, признать помещение «пустующим» смогут в случае отсутствия или неисправности входной двери, остекления окон и отопительных приборов.

Квартиры, признанные пустующими, будут переходить в муниципальный жилищный фонд лишь в случае, если собственник сам откажется от них, подчеркнул собеседник агентства.