В Якутске 16-летнюю девочку подозревают в убийстве мамы и брата

В Якутске расследуется дело о двойном убийстве. В квартире жилого дома найдены тела 40-летней женщины и ее 11-летнего сына. По данным СКР на месте преступления обнаружены нож и молоток. По подозрению в совершении преступления задержаны две 16-летние девушки — дочь убитой и ее подруга.

По предварительным сведениям, школьница подозревается в убийстве матери и младшего брата, а помогала ей в этом ее подруга. Следователи продолжают установление деталей и мотивов происшествия. Тела погибших нашли 3 октября.

Следственные органы собираются обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для подозреваемых в виде содержания под стражей. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц.