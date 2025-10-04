Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Силы ПВО за сутки уничтожили 314 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили 314 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Ведомство также указало, что за сутки были нейтрализованы пять управляемых авиационных бомб и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, в ночное время 4 октября российские силы ПВО сбили 117 украинских дронов в 11 регионах России и над Чёрным морем, причём наибольшее количество — 27 единиц — уничтожено в Брянской области.

