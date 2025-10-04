Дмитриев назвал Уиткоффа движущей силой мирного плана по Газе

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф был ключевой движущей силой плана по прекращению огня в Газе. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава РФПИ Игорь Дмитриев (слева) и спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: пресс-служба президента РФ Глава РФПИ Игорь Дмитриев (слева) и спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: пресс-служба президента РФ

«Спецпосланник президента Трампа Стив Уиткофф был ключевой движущей силой мирного плана Трампа по Газе, призванного обеспечить прочный мир на Ближнем Востоке», — написал господин Дмитриев в X. По его словам, традиционные СМИ во главе с американской газетой The New York Times стремились подорвать работу Стива Уиткоффа, тем самым «подорвав сам мир».

В конце сентября газета The Times of Israel писала, что Стив Уиткофф до конца года покинет должность спецпосланника президента США на Ближнем Востоке в связи с тем, что в секторе Газа, вероятно, вскоре закончится война. Сейчас должность предполагает ограничение срока его полномочий 130 днями с возможностью их продления. Господин Уиткофф также заявлял, что план прекращения огня в Газе может повлиять на конфликт между Россией и Украиной. По его словам, это связано с тем, что президент США Дональд Трамп хочет в целом добиться мира.