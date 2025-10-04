Умер актер из сериала «Спрут» Ремо Джироне

Итальянский актер Ремо Джироне скончался в 76 лет в своем доме в Монако. О его смерти сообщило агентство Ansa. Актер приобрел широкую известность благодаря роли мафиози Тано Каридди в сериале «Спрут».

Фото: Marilla Sicilia / Mondadori Portfolio / Getty Images Актер Ремо Джироне

Фото: Marilla Sicilia / Mondadori Portfolio / Getty Images

Ремо Джироне родился в столице Эритреи, находившейся тогда в составе итальянской колонии, и провел первые годы жизни там, прежде чем переехать в Рим. Изначально он изучал экономику, однако в 1971 году решил связать свою жизнь с театром и поступил в Национальную академию драматического искусства в Риме. Уже в студенческие годы талант актера заметил режиссер Лука Ронкони, пригласивший Джироне участвовать в театральных постановках по произведениям Шекспира и Чехова. В дальнейшем он работал с театром Юрия Любимова, выступая в спектаклях «Маленькие трагедии», «Ромео и Джульетта», «Дядя Ваня» и «Чайка» Марко Беллоккьо, где исполнил роль Кости Треплева.

На экране Джироне дебютировал в 1977 году в криминальной драме «Корлеоне» режиссера Паскуале Скуитиери. Его персонаж Тано Каридди появился в третьем сезоне сериала «Спрут» и стал одним из самых запоминающихся образов. Актер снимался в проекте на протяжении нескольких сезонов. Его герой покончил с собой в сезоне «Спрут 10». За свою карьеру Ремо Джироне сыграл более 60 ролей в театре и кино.

Кроме итальянского и европейского экранов, Джироне снимался и в голливудском кино. Среди заметных работ — роль Энцо Феррари в фильме «Ford против Ferrari» (2019) с Мэттом Дэймоном и участие в картине Бена Аффлека «Закон ночи» (2016).