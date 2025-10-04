В Татарстане программу «Наш двор» выполнили на 99,7%

В Татарстане на 99,7% завершена программа «Наш двор», охватившая 677 дворовых территорий в 16 муниципальных образованиях. Об этом сообщила руководитель департамента фонда «Институт развития городов РТ» Арина Петрова на совещании в Доме Правительства республики.

Арина Петрова отметила, что 412 дворовых территорий уже приняты. Дорожные работы завершены 26 сентября, а последними стали Набережные Челны. Установка наружного освещения завершена 24 сентября с финальными работами в Казани.

Монтаж оборудования почти завершен, осталось завершить работы в десяти дворах, что планируется сделать до 5 октября.

Влас Северин