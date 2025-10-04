В Прикамье объявлен режим «Беспилотная опасность»

В Пермском крае введен режим «Беспилотная опасность, сообщает региональное министерство территориальной безопасности. Граждан призывают быть бдительными и не поддаваться панике. Это уже второй случай объявления аналогичного режима за последние дни. Аналогичный режим вводился в ночь со 2 на 3 октября. За несколько часов до этого БПЛА атаковали химкомбинат «Азот» в Березниках. В результате был поврежден жилой дом.

