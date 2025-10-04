В Альметьевске при пожаре погибла 85-летняя женщина

В Альметьевске произошел пожар в пятиэтажном доме, в результате которого погибла 85-летняя женщина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Пожар начался в квартире на втором этаже дома № 65 по улице Ленина. Когда пожарные прибыли, в квартире горели мебель и вещи на площади 5 кв. м. Медики пытались реанимировать женщину, но спасти ее не удалось.

Причины пожара выясняют дознаватели Госпожнадзора.

Влас Северин