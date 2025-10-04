Годовой план по вводу жилья в Татарстане выполнен на 88%

По состоянию на 4 октября в Татарстане введено 2,869 млн кв. метров жилья, что составляет 88% от годового плана. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства.

Лидером по объему остается индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), где план перевыполнен на 149% — сдано более 15,6 тыс. домов общей площадью 2,115 млн кв. метров.

В коммерческом сегменте введено 37% от плана (77 МКД, 628 тыс. кв. м), а по социальной ипотеке — 78% (16 домов из 35, 125 тыс. кв. м).

