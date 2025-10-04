Пермяк взыскал за некачественный Chery с дистрибутора бренда более 6 млн рублей

За некачественный автомобиль Chery житель Перми взыскал через суд с диструбутора бренда АО «Чери автомобили Рус» суммарно более 6 млн руб., сообщает Дзержинский районный суд города. По данным суда, летом 2023 года пермяк приобрел у автосалона новый Chery стоимостью 2,45 млн руб. В процессе эксплуатации машины в течение девяти месяцев владелец выявил производственные недостатки: частично не работал подогрев лобового стекла, имелась коррозия на задней крышке багажника, периодически гас экран мультимедиа, происходил стук передней подвески при движении по неровной поверхности, образовывалась влага в передних фарах.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В период с марта по июнь 2024 года неоднократно проводился гарантийный ремонт автомобиля. Некоторые недостатки так и не устранили, а ряд из них выявлялся повторно вскоре после выезда машины из сервиса. В совокупности в ремонте машина провела за один год 46 дней. Пермяк потребовал от автосалона вернуть ему уплаченную за автомобиль сумму, но автомагазин отказался удовлетворять его требование.

В Дзержинский районный суд Перми поступил иск от Пермской региональной общественной организации по защите прав потребителей в интересах покупателя о взыскании уплаченной за товар денежной суммы, неустойки за просрочку возврата уплаченной за товар денежной суммы, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов. Судебная экспертиза установила множество недостатков и повреждений в транспортном средстве. Некоторые из них отнесены к скрытым производственным дефектам.

Суд взыскал с АО «Чери автомобили Рус» (официальный дистрибьютор Chery на территории РФ) в пользу жителя Перми уплаченные за автомобиль 2,45 млн руб., неустойку за нарушение срока удовлетворения требования о возврате уплаченной за автомобиль денежной суммы, компенсацию морального вреда в 20 тыс. руб. и 1,23 млн руб. штрафа. Кроме того, с ответчика взыскали в пользу Пермской региональной общественной организации по защите прав потребителей штраф в 1,23 млн руб. Решение суда не вступило в законную силу – в суд от ответчика поступила апелляционная жалоба.