В Оренбуржье на пешеходном переходе сбили 17-летнюю школьницу

В Бузулуке на ул. Чапаевка произошло ДТП вечером 3 октября. Об этом сообщает оренбургская госавтоинспекция.

По данным ведомства, 26-летний водитель «Лады Калины» двигался по ул. Чапаевка в сторону ул. Отакара Яроша. Он наехал на 17-летнюю девушку, переходившую нерегулируемый пешеходный переход.

В результате ДТП девушку госпитализировали с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы, ушиб грудной клетки. В ведомстве отмечают, что на момент ДТП пострадавшая была одета в одежду черного цвета без светоотражающих элементов.

Руфия Кутляева