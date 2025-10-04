В Удмуртии осудили нарколаборанта за производство 130 килограмм мефедрона

29-летнего жителя Кировской области осудили за производство 130,2 кг наркотика «мефедрон», сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Он признан виновным в производстве наркотических средств, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (ст. 228.1 УК).

Установлено, что с ноября-декабря 2023 по 1 мая 2024 года подсудимый оборудовал нарколабораторию в СНТ на территории Ижевска. Он действовал по инструкциям от куратора, с которым связался через интернет. В лабораторных условиях осужденный производил наркотики с целью сбыта на территории России.

Сотрудники ФСБ по Удмуртии задержали виновного 1 мая 2024 года. У него были изъяты наркотики, прекурсоры и оборудование для их изготовления. Осужденный вину признал частично. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Дело куратора выделено в отдельное производство.

Полина Сичинава