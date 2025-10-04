Пенсионер в Германии случайно отравил 24 человека ядом для вредителей

В немецком городе Магдебург 79-летний пенсионер случайно отравил 24 человека токсичным газом фосфином. Об этом сообщает издание Bild. Инцидент произошел в районе Штадтфельд-Вест на улице Харбкерштрассе: в подвале жилого дома, где проживал мужчина, возник пожар. Вместе с дымом в воздух попал бесцветный и крайне опасный газ, который применяют для борьбы с вредителями.

Пожарные, прибывшие на место, почувствовали резкий запах, напоминающий смесь тухлой рыбы и чеснока, что сразу насторожило спасателей. В результате началась масштабная эвакуация. В пострадавших числятся жильцы дома, а также пожарные и полицейские, прибывшие на вызов. Всего 24 человека получили отравление, у нескольких диагностировали затрудненное дыхание, головные боли и головокружение. Некоторых госпитализировали.

Расследование установило, что мужчина ранее работал дезинсектором и хранил в подвале большие запасы пестицидов — вероятно, остатков прежних обработок. Эти ядовитые вещества и стали источником возникновения фосфина при пожаре. Химикаты изъяли и вывезли на утилизацию.

Причина возгорания пока не установлена. Полиция Магдебурга начала проверку по факту неосторожного обращения с опасными веществами и создании угрозы для жителей. Представитель полиции Себастьян Алиш заявил, что авария сопровождалась высвобождением опасных веществ, способных повредить здоровью людей.