В Оренбурге проходит XVIII Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард»

В пятницу, 3 октября, в Оренбурге состоялась торжественная церемония открытия XVIII Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард», который продлится до 9 октября. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

Фото: пресс-служба правительства Оренбургской области

Ведущим вечер стал актер Кирилл Зайцев. Среди почетных гостей были: мировая оперная дива Любовь Казарновская, народная артистка России Лариса Лужина, актриса театра и кино, певица Аглая Шиловская.

На церемонии открытия вручили первый «Золотой сарматский лев» — специальную награду фестиваля «За вклад в киноискусство». В этом году ее получила народная артистка России Лариса Лужина.

В этом году на фестивале покажут более 120 художественных и анимационных фильмов. Отборочная комиссия просмотрела 404 картины со всего мира, по итогам были сформированы три конкурсные программы. Подготовлены три внеконкурсные секции, включающие 13 полнометражных художественных фильмов, 16 короткометражек и 50 анимационных работ. Особое внимание уделено специальному показу к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Во время церемонии участники почтили память кинематографистов, сражавшихся за Родину.

Церемония торжественного закрытия пройдет 9 октября. Ведущей станет актриса Катерина Шпица. Среди почетных гостей — актер, кинорежиссер и заслуженный артист России Андрей Мерзликин.

Руфия Кутляева