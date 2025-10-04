Сотрудник лифтовой компании пойдет под суд за гибель подростка в Махачкале

Сотрудника лифтовой компании в Махачкале обвиняют в гибели несовершеннолетнего работника супермаркета, который погиб в шахте подъемной платформы, не пройдя инструктаж по технике безопасности. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Дагестану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственный отдел по Кировскому району Махачкалы завершил расследование уголовного дела. Обвиняемому инкриминируют нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, мужчина не провел обучение и инструктаж для несовершеннолетнего сотрудника супермаркета в Кировском районе города по правилам безопасной эксплуатации подъемных платформ. 11 июля 2025 года вечером подросток застрял между платформой типа лифта и шахтой. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тат Гаспарян