В Тольятти выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего ДТП, в котором погибли три человека. Проводится проверка. Об этом сообщает МВД Самарской области.

По предварительным данным ведомства, 4 октября в 02:35 (MSK+1) 23-летний мужчина управлял автомобилем Infiniti. На Обводном шоссе он наехал на бетонные блоки. В результате водитель и два пассажира 2006 и 2009 годов рождения получили травмы несовместимые с жизнью.

Руфия Кутляева