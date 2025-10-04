Уральский девелопер «Практика» претендовал в Перми на два проекта КРТ

На электронной торговой площадке torgi.gov.ru опубликовали протоколы о результатах аукциона на право комплексного развития территории Автовокзала и шоссе Космонавтов. Напомним, торги по освоению этой площадки выиграл пермский застройщик «ИНГРУПП», предложив за нее 360 млн руб. Как отмечается в документе, помимо «ИНГРУПП» и «Орсо групп», на указанный лот претендовал также девелопер из Екатеринбурга «Практика». Информация «Ъ-Прикамье» о возможном участии в этом аукционе другого свердловского игрока «Атлас Девелопмент» не подтвердилась.

Несмотря на проигрыш в торгах на право реновации территории Автовокзала, группа «Практика» все же сумела получить другой земельный актив для освоения в Перми. Компания недавно выиграла аукцион на право КРТ в микрорайоне Авиагородок и на ул. Чайковского. За этот лот застройщик оказался готов заплатить сумму в 258 млн руб. Согласно электронному протоколу аукциона, за право реновации территории в микрорайоне Авиагородок и на ул. Чайковского, помимо свердловской «Практики», боролись пермские СГ «Развитие» (ООО СЗ «Интер-Инвест-Строй»), «СтройПанельКомплект» (ООО СЗ «СПК – Куйбышева») и кировская компания «Железно» (ООО СЗ «Железно 4»).

Согласно сайту уральской компании «Практика», организация создана в 2007 году. За это время девелопер ввел в эксплуатацию 415 тыс. кв. м жилой недвижимости, 40 тыс. кв. м загородной. Кроме того, к настоящему моменту группа управляет 20 девелоперскими объектами. До того, как стать девелопером, компания работала подрядчиком.