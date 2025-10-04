Почти на треть увеличились продажи ИТ-компаний Удмуртии в январе-августе

Продажи Удмуртских ИТ-компаний увеличились почти на треть, достигнув 22,4 млрд руб. в январе-августе, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи увеличились на 28,9%. Лидером по темпам роста стал сегмент программного обеспечения. Оборот таких компаний вырос на 72,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сегодня в Реестре отечественного ПО — 182 программных продукта, разработанных нашими ИТ-компаниями и промышленными предприятиями. На 66 больше, чем в начале года. Число компаний, которые являются правообладателями такого софта, выросло за этот год с 55 до 71»,— отметил зампредседателя Правительства Удмуртии Тимур Меджитов.

В сфере информационных технологий и связи на 1 сентября зарегистрировано 946 юрлиц и 1850 индивидуальных предпринимателей. Компании, работающие в данной сфере, перечислили в бюджеты всех уровней более 2,4 млрд руб. в первом полугодии. Рост отчислений — 36,2%.

Полина Сичинава