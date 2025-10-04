Десантно-штурмовой Кавказский казачий полк получил орден Кутузова
Гвардейскому десантно-штурмовому Кавказскому казачьему полку новороссийского соединения ВДВ вручили орден Кутузова. Церемония прошла в Ставрополе 4 октября, сообщили в Минобороны России.
Фото: пресс-служба администрации Ставрополя
Награду прикрепил к полотнищу Георгиевского знамени полка начальник штаба — первый заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Александр Корнев.
«Полк всегда по праву занимал лидирующие позиции среди всех воинских частей наших войск»,— заявил генерал-майор, поздравляя военнослужащих с высокой государственной наградой.
Временно исполняющий обязанности командира полка гвардии подполковник Михаил Смола поблагодарил руководство страны, Минобороны России и ВДВ за высокую оценку. «Орден Кутузова — это заслуга всего без исключения личного состава полка на полях сражений и в тылу»,— отметил он.