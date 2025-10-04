В Челябинске в суд передали дело лжеюристов, обманувших почти 350 человек

УМВД России по Челябинску завершили расследование уголовного дела в отношении девяти участников организованной преступной группы, которые под видом оказания юридических услуг похитили более 15 млн руб. у почти 350 человек. Материалы направлены в Центральный районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, сообщники в возрасте от 21 до 38 лет создали два ООО — «Диктум» и «Вердикт права», арендовали офисы и разместили рекламу о предоставлении бесплатных правовых консультаций. Внутри преступного сообщества были распределены организационно-функциональные роли: руководитель офиса, начальник отдела юристов, юристы первичного приема, сотрудники отдела контроля качества и иные. Кроме того, для конспирации в работу компаний были вовлечены люди, не осведомленные о противоправной деятельности. Они исполняли обязанности юристов-представителей, администраторов и операторов call-центра.

По данным полиции, всего с 2018 года по 2022-й сообщники, выдавая себя за профессиональных юристов, обманули почти 350 жителей Челябинска на сумму более 15 млн руб. «Под предлогом оказания юридической помощи „под ключ“ они гарантировали клиентам разрешение правовых проблем, однако в действительности ограничивались лишь формальным составлением документов и направлением запросов в различные инстанции, не предпринимая реальных действий для решения вопросов граждан»,— считает следствие.

От действий псевдоюристов в основном пострадали представители социально незащищенных слоев населения: малоимущие и многодетные семьи, ветераны боевых действий и пенсионеры.

Два фигуранта легализовали часть похищенного, купив дорогостоящий автомобиль на сумму около 3 млн руб. Девять фигурантов обвиняются по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. ч. 1, 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств). Уголовное дело еще одного участника ОПГ выделено в отдельное производство, так как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

В целях обеспечения возмещения ущерба имущество обвиняемых арестовано на общую сумму 13 млн руб. В ходе предварительного следствия потерпевшим возмещен 1 млн руб.