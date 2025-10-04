В Татарстане вновь ввели режим беспилотной опасности

В Татарстане снова введен режим беспилотной опасности, сообщается в официальном приложении МЧС России. Соответствующее объявление было опубликовано в 03:02.

На фоне введенного режима в аэропорту Казани почти на 2 часа ограничили прием и выпуск самолетов. В Росавиации уточнили, что за время действия режима один самолет был направлен на запасной аэродром.

Накануне утром в Татарстане также вводился режим беспилотной опасности. Он длился с 04:02 до 05:05.

Влас Северин