Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Дроны были перехвачены в Новошахтинске, Каменском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районе.

В результате падения фрагментов БПЛА в Чертковском районе в поле загорелась трава, пожар потушен на площади 600 кв.м. Из-за повреждения линии электропередач, без электроэнергии остались хуторы Терновской, Маньковский и Сидоровский.

По информации главы региона, пострадавших нет.