WSJ: внутри «Хамаса» есть разногласия по условиям освобождения заложников

Внутри палестинского движения «Хамас» сохраняются острые разногласия по вопросу разоружения и условий освобождения заложников даже после заявления о поддержке мирного плана президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на арабских посредников.

Лидеры «Хамаса» в Газе поддерживают план, но военное крыло имеет ограниченное влияние на бойцов и выдвигает свои условия, отмечает WSJ.

Командир Изз ад-Дин аль-Хаддад готов передать Египту и ООН ракеты и другое наступательное оружие, но настаивает на сохранении стрелкового оружия как оборонительного.

По информации собеседников издания, главные опасения командиров «Хамаса» заключаются в том, что бойцы не согласятся на сделку, равносильную капитуляции.