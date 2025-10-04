NYT: мэрию Лос-Анджелеса эвакуировали из-за угрозы взрыва автомобиля

Мэрию Лос-Анджелеса и находящийся рядом городской парк эвакуировали из-за инцидента с забаррикадировавшимся в автомобиле мужчиной. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным газеты, водитель подъехал к мэрии на тротуар. На его машине был самодельный знак, отсылающий к президенту Дональду Трампу, а в салоне находился предмет, похожий на кислородный баллон.

Правоохранители, предупредив о возможной угрозе взрыва, перекрыли прилегающие дороги. Мэр Карен Басс подтвердила, что эвакуация была проведена из соображений безопасности.

Спустя два часа водителя взяли под стражу. В результате инцидента никто не пострадал.