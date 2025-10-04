Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
NYT: Трамп хочет снизить лимит на прием беженцев до 7,5 тысяч человек в год

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность установить рекордно низкий лимит на прием беженцев в 2026 году — 7,5 тыс. человек. Об этом сообщает газета The New York Times.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Al Drago / File Photo / Reuters

Согласно документам, значительная часть этих мест будет зарезервирована для белого населения ЮАР и других групп, которые подвергаются «несправедливой дискриминации».

Лимит, установленный администрацией Джо Байдена, включал возможность приема 125 тыс. человек.

Окончательное решение по лимиту было отложено из-за шатдауна. Источник NYT отметил, что до тех пор, пока Конгресс не согласует дальнейшее финансирование, США не будут принимать новых беженцев.

