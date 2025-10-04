Семь БПЛА уничтожили над Ленинградской областью

Силы ПВО уничтожили семь БПЛА в небе над городом Кириши в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Ранее в результате атаки дронов на промзоне в Киришах начался пожар. Спустя несколько часов горение ликвидировали, добавил господин Дрозденко. По информации Роспотребнадзора, экологическая обстановка в норме.

Из-за риска атаки БПЛА в ночь на 4 октября ограничения на прием и выпуск авиарейсов действуют в аэропорту Нижнего Новгорода.