CBS: Нетаньяху лично одобрил военные операции против двух судов «Флотилии свободы»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в сентябре напрямую одобрил военные операции на двух судах «Флотилии свободы», которая направлялась в Газу с гуманитарной помощью и пропалестинскими активистами. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на данные американской разведки.

На одном из судов «Флотилии свободы» находилась шведская активистка Грета Тунберг.

Согласно данным разведки, 8 и 9 сентября израильские военнослужащие запустили беспилотники с подводной лодки и сбросили зажигательные устройства на суда, которые были пришвартованы у тунисского порта Сиди-Бу-Саид, что вызвало пожар.

Согласно международному гуманитарному праву, применение зажигательного оружия против гражданского населения или гражданских объектов запрещено при любых обстоятельствах, отметило CBS News.