Китай предложил США инвестировать $1 трлн в обмен на снятие ограничений на сделки

Китай в рамках торговых переговоров предложил инвестировать в США $1 трлн в обмен на отмену ограничений на проведение сделок для китайской стороны в США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, китайская сторона также настаивает на снижении пошлин на импорт сырья, которое используется их предприятиями, расположенными в США.

Объем инвестиций, которые могут быть приняты Вашингтоном, ещe находится на стадии обсуждения, добавили в агентстве.

В результате переговоров в Женеве 10-11 мая между США и Китаем было объявлено о взаимном снижении пошлин на 90 дней — до 30% на импорт китайских товаров в США и 10% на импорт американских товаров в КНР. После истечения срока 12 августа Дональд Трамп подписал еще один указ, который откладывает введение тарифов еще на 90 дней.