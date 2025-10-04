Власти Астраханской области обсудили с иранским консулом рост товарооборота

Заместитель председателя правительства Астраханской области Илья Волынский встретился с генеральным консулом Ирана в Астрахани Ахмадом Хейдарианом. Одной из главных тем стала динамика товарооборота: за последний год экспорт из региона в Иран увеличился на 54%, а импорт — на 37%.

Особое внимание уделили росту экспорта жиров и масла, который за последние полгода увеличился в четыре раза. Также возобновились поставки баранины из региона в Иран. Импорт иранских фруктов и орехов в Астраханскую область вырос более чем на 30%, а поставки керамики увеличились на 10%.

Господин Волынский подчеркнул важность инвестиционного сотрудничества. Стороны обсудили расширение взаимодействия в судостроении, логистике и агропромышленном комплексе. Ахмад Хейдариан выразил надежду на создание новых возможностей для производителей Ирана и Астраханской области, что позволит им активнее присутствовать на рынках друг друга.

Нина Шевченко