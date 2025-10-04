Суд в США отказался рассматривать обвинения Израиля против БАПОР

Окружной суд Нью-Йорка отклонил исковое заявление граждан Израиля против Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Иск утверждал, что БАПОР якобы предоставило более одного миллиарда долларов, которые «Хамас» предположительно использовал для подготовки нападения 7 октября 2023 года.

Суд удовлетворил ходатайство ответчиков, постановив, что БАПОР обладает иммунитетом от судебного преследования в соответствии с Конвенцией ООН о привилегиях и иммунитетах. Таким образом, суд признал, что не имеет юрисдикции рассматривать данное дело.

Нападение, о котором идет речь, повлекло за собой гибель около 1,2 тыс. человек в Израиле и последующую военную операцию Израиля в секторе Газа.