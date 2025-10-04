Курс доллара. Прогноз на 6–10 октября

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Поддержкой рублю служат меняющиеся ожидания по ДКП Банка России Рубль смог немного укрепиться, несмотря на окончание налогового периода. На национальную валюту слабо влияет волна ухудшения геополитического фона, снижение цен на нефть и волатильность доллара на глобальном рынке. Сокращение объема регулярной продажи валюты Минфином и ЦБ на следующий период незначительно, поэтому рубль также вряд ли отреагирует на это. Поддержкой рублю по-прежнему служат меняющиеся ожидания в сторону более плавного смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

Илья Федоров,

главный экономист Рынок сбалансируется в ближайшее время Новости об изменениях в бюджетно-налоговой политике привели к корректировке ожиданий по снижению ключевой ставки. Сейчас ожидания рынка более умеренные. Надежды ряда игроков на снижение ставки и девальвацию рубля не оправдались, и теперь приходится платить по коротким кредитам, продавая накопленную валюту. Ситуацию подогревают праздничные каникулы в Китае: банки не проводят платежи, что создает краткосрочный навес спроса на рублевую ликвидность. Рынок сбалансируется в ближайшее время, рубль вернется на траекторию постепенного ослабления. На будущей неделе ожидаем доллар в диапазоне 81,5–83,5 руб./$.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков На следующей неделе ожидаем возвращения курса китайской валюты в диапазон 11,5–12 руб./CNY На этой неделе, несмотря на прохождение пика налоговых выплат и снижение цены на нефть, курс рубля продолжил укрепляться по отношению к основным мировым валютам. В результате пара юань/рубль вышла из нашего целевого диапазона 11,5–12 руб. На следующей неделе ожидаем возвращения курса китайской валюты в диапазон 11,5–12 руб./CNY. До конца осени постепенный рост спроса на иностранные валюты со стороны импортеров будет способствовать выходу юаня к отметке 12 руб. и закрепится на ней к концу года. Факторами, сдерживающими рост юаня, станут сохранение до конца года жесткой ДКП и восстановление предложения со стороны экспортеров после некоторого снижения в конце лета из-за роста платежей по внешним обязательствам.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства В краткосрочном периоде рубль продолжит консолидироваться в рамках 81–84 руб./$ Рубль незначительно укрепился на фоне изменения ожиданий на рынке в отношении будущего смягчения позиции Банка России. Существенный рост дефицита бюджета, планы повышения налогов и, как следствие, в дальнейшем проинфляционный эффект усиливают ожидания того, что регулятор может придерживаться более жесткой позиции в отношении ставки до конца года. Не исключено, что ЦБ предпочтет сделать паузу в цикле снижения ставки на заседании в октябре, что может оказать поддержку рублю. Мы ожидаем, что в краткосрочном периоде рубль продолжит консолидироваться в рамках 81–84 руб./$.