Курс доллара. Прогноз на 6–10 октября
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Доллар США завершил минувшую неделю заметными потерями на российском рынке. В среду внебиржевой курс американской валюты опустился до 81 руб./$, но удержать его не удалось, и по итогам дня показатель остановился на отметке 82,50 руб./$. Возле данного уровня он торговался и последующие дни. В пятницу курс остановился на отметке 82,38 руб./$, потери с начала недели — более 1 руб. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, упал на 1,7 руб., до 81,90 руб./$. Поддержку рублю оказывают ожидания участников рынка, что Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 17% как минимум до конца года.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|82.00-84.00
|«Цифра банк»
|81.00-84.00
|«БКС Мир инвестиций»
|81.50-83.50
|Банк Зенит
|83.00
|ПСБ
|81.50-85.50
|Консенсус-прогноз *
|82.90
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Поддержкой рублю служат меняющиеся ожидания по ДКП Банка России
Рубль смог немного укрепиться, несмотря на окончание налогового периода. На национальную валюту слабо влияет волна ухудшения геополитического фона, снижение цен на нефть и волатильность доллара на глобальном рынке. Сокращение объема регулярной продажи валюты Минфином и ЦБ на следующий период незначительно, поэтому рубль также вряд ли отреагирует на это. Поддержкой рублю по-прежнему служат меняющиеся ожидания в сторону более плавного смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ.
Рынок сбалансируется в ближайшее время
Новости об изменениях в бюджетно-налоговой политике привели к корректировке ожиданий по снижению ключевой ставки. Сейчас ожидания рынка более умеренные. Надежды ряда игроков на снижение ставки и девальвацию рубля не оправдались, и теперь приходится платить по коротким кредитам, продавая накопленную валюту. Ситуацию подогревают праздничные каникулы в Китае: банки не проводят платежи, что создает краткосрочный навес спроса на рублевую ликвидность. Рынок сбалансируется в ближайшее время, рубль вернется на траекторию постепенного ослабления. На будущей неделе ожидаем доллар в диапазоне 81,5–83,5 руб./$.
На следующей неделе ожидаем возвращения курса китайской валюты в диапазон 11,5–12 руб./CNY
На этой неделе, несмотря на прохождение пика налоговых выплат и снижение цены на нефть, курс рубля продолжил укрепляться по отношению к основным мировым валютам. В результате пара юань/рубль вышла из нашего целевого диапазона 11,5–12 руб. На следующей неделе ожидаем возвращения курса китайской валюты в диапазон 11,5–12 руб./CNY. До конца осени постепенный рост спроса на иностранные валюты со стороны импортеров будет способствовать выходу юаня к отметке 12 руб. и закрепится на ней к концу года. Факторами, сдерживающими рост юаня, станут сохранение до конца года жесткой ДКП и восстановление предложения со стороны экспортеров после некоторого снижения в конце лета из-за роста платежей по внешним обязательствам.
В краткосрочном периоде рубль продолжит консолидироваться в рамках 81–84 руб./$
Рубль незначительно укрепился на фоне изменения ожиданий на рынке в отношении будущего смягчения позиции Банка России. Существенный рост дефицита бюджета, планы повышения налогов и, как следствие, в дальнейшем проинфляционный эффект усиливают ожидания того, что регулятор может придерживаться более жесткой позиции в отношении ставки до конца года. Не исключено, что ЦБ предпочтет сделать паузу в цикле снижения ставки на заседании в октябре, что может оказать поддержку рублю. Мы ожидаем, что в краткосрочном периоде рубль продолжит консолидироваться в рамках 81–84 руб./$.
Между тем в фокусе внимания данные МВФ
На стороне российского рубля продолжает оставаться привлекательность рублевых депозитов на фоне высокой ставки, а также слабый спрос на импорт. При этом волатильности рынку могут добавить данные по снижению сентябрьского индекса деловой активности PMI в секторе услуг России. Цены на черное золото, способные оказать поддержку курсу рубля, в эти дни под давлением от ожидания увеличения нефтяных поставок странами ОПЕК+. Между тем в фокусе внимания данные МВФ о том, что доля американского доллара в международных резервах во втором квартале текущего года достигла тридцатилетних минимумов. Курс доллара во многом продолжает определяться движением ставки Федрезерва, геополитической риторикой, а также нефтяными ценами.