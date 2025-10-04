Концерт рэпера Pharaon, выставка «Искусство нашего времени» и премьера оперы «Богема»

Где выступит рэпер Pharaon с новым альбомом «10:13», что ожидает гостей на юбилейной выставке «Живописная Россия» и когда в НОВАТе пройдет премьера оперы «Богема».

4 октября (суббота)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ЦК 19 открылась выставка «UNTITLED» медиахудожника Владимира Мартынова. Экспозиция включает более 100 работ, которые объединены в три блока: метафизические пейзажи, тотемы-иконы и сложные структуры. В своих произведениях художник использует алгоритмические генерации и сложные цифровые процессы, переосмысляя идеи авангардистов — Казимира Малевича и Эль Лисицкого через призму digital-арта. Начало в 12:00.

В пространстве «АртЕль» проходит «Красная» выставка от всероссийского фестиваля «Фотострелка». Экспозиция включает 50 фоторабот российских и зарубежных авторов с акцентом на красный цвет. Начало в 12:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Ильянок, Коммерсантъ Фото: Константин Ильянок, Коммерсантъ

В концертном зале им. Каца пройдет концерт «Симфоджаз». В программе — импровизации на темы произведений Эдварда Грига, Арама Хачатуряна, Николая Римского-Корсакова, Алексея Бородина, Пола Дезмонда и Шарля-Камиля Сен-Санса. На сцену выйдут Денис Мацуев (фортепиано), Екатерина Мочалова (домра), Давид Ткебучав (ударные), Владимир Сьянов (флейта), Софья Тюрина (саксофон). Дирижер — Юрий Ткаченко. Начало в 19:00.

В Новосибирском государственному краеведческом музее открылась выставка «Душа Севера», посвященная культуре коренного населения Ямало-Ненецкого автономного округа. Экспозиция содержит коллекцию «Окружного дома ремесел», в котором с 1999 года формируется художественный фонд изделий народных художественных промыслов Ямала. Всего представлено более 130 экспонатов — работы резчиков по кости, традиционная одежда, скульптурные композиции из дерева, картины. Начало в 12:00.

5 октября (воскресенье)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На сцене «Локомотив-Арены» выступит рэпер Pharaon (Глеб Голубин). Исполнитель представит новый альбом «10:13», выпущенный в апреле 2025 года. Свой первый сингл музыкант исполнил в апреле 2016 года. Всего Pharaon выпустил четыре альбома. Начало в 20:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

В Новосибирской государственной филармонии состоится концерт органной музыки «Парижские виртуозы». Прозвучат произведение французских композиторов: Жан-Батиста Люлли, Жан-Франсуа Дандрие, Клода Бальбатра, Сезара Франка, Оливье Мессиана и Мориса Дюрюфле. Начало в 15:00.

В Доме джаза пройдет концерт «Когда ты влюблен». Это название совместного проекта иркутской джазовой вокалистки Натальи Филипповой и квинтета «Великие Друзья» (Greatest Friends). В программе — джазовые темы и мировые хиты в исполнении Натальи Филипповой, Натальи Соболевой, Игоря Дмитриева при поддержке контрабасиста Дмитрия Аверченкова, саксофониста Евгения Голованова и барабанщика Евгения Суворова. Начало в 18:00.

6 октября (понедельник)

В ДК Железнодорожников состоится концерт «The Best of Ennio Morricone. Симфонический оркестр». Он посвящен итальянскому композитору, аранжировщику и дирижеру Эннио Морриконе. Музыкант — обладатель «Золотого глобуса», «Грэмми» и двух премий «Оскар». Его музыка, в частности, звучит в «Омерзительной восьмерке» Квентина Тарантино, «Хороший, плохой, злой» Серджо Леоне, «Профессионал» Жоржа Лотнера и сериале «Спрут». Начало в 19:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В кинозале «Синема» пройдет показ документального фильма «Код культуры: Северная Осетия» в рамках международного кинофестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс». Картина посвящена феномену осетин — небольшому этносу с огромной историей и культурой. Авторы исследуют традиционные обычаи осетинского народа. Начало в 12:00.

7 октября (вторник)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В «Максимилиансе» выступит певица Слава с гастрольным туром. Программа посвящена 25-летию ее творчества. За свою карьеру она получила 11 премий «Золотой граммофон», шесть наград «Песня года», четыре премии от RU.TV и «МУЗ-ТВ» и другие. Начало в 20:00.

В ДК Железнодорожников покажут пьесу Алексея Щеглова «Салон красоты, или О чем говорят женщины» в постановке Игоря Касилова. На сцену выйдут Вячеслав Разбегаев, Денис Матросов, Наталья Бочкарева, Елена Дудина, Эвелина Бледанс и другие. В основе сюжета: сотрудница салона красоты, которая случайно увидела в соцсети кольцо, которое ей должен был подарить жених, на пальце другой женщины. Это заставило ее подозревать любимого в неверности. История полна комичными ситуациями, жизненными сценами и музыкальными номерами. Начало в 19:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Новосибирском государственном художественном музее открылась десятая, юбилейная выставка проекта «Живописная Россия». В этом году тема сформулирована как «Искусство нашего времени». Экспозиция содержит более 120 работ, разделенных на несколько зон — «Современная живопись Юга России. Взгляд на регион», «Живопись Сибири, Урала и Дальнего Востока: традиции и поиски», «От реализма к метафизике. Современное петербургское академическое искусство». Выставка доступна с 12:00.

8 октября (среда)

В ДК Железнодорожников вокальная группа Viva представит юбилейный концерт «Лучшее за 10 лет». Пять разноплановых вокалистов — артист мюзиклов Александр Балыков, участник телешоу Николай Тимохин, солист оперных театров Филипп Черкасов, номинант на премию «Грэмми» Михаил Давыдов и участник шоу «Голос-8» Станислав Мошкин — представят репертуар с авторскими песнями в стиле современной эстрады и классического кроссовера. Начало в 19:00.

В кинотеатре «Победа» пройдет спецпоказ фильма «Лед и Уголь» режиссера Вадима Махорова. Вместе с оператором Даниилом Скопинцевом он снял картину о путешествии на самый северный анклав русской жизни — Баренцбург. Фильм рассказывает о первом за 27 лет морском круизе из России на архипелаг Шпицберген. Начало в 19:00.

9 октября (четверг)

В клубе Ночь выступит трио джазовых музыкантов — Анна Горлова (вокал), Николай Панченко (саксофон) и Юрий Лазарев (рояль). Они представят программу Jazz Lounge. Начало в 20:00.

В НОВАТе состоится премьера оперы «Богема». Режиссер постановки Владимир Кехман переосмыслил сюжет, созданный Джакомо Пуччини. Премьера оперы состоялась 1 февраля 1896 года в театре «Реджо» в Турине. Владимир Кехман взглянул на классический сюжет глазами человека XXI века. Начало в 19:00.

10 октября (пятница)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В камерном зале Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт-спектакль по мотивам рок-оперы «Юнона и Авось». Его авторы — композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский. Сюжет основан на реальных событиях и посвящен любви русского путешественника графа Николая Резанова и дочери испанского колониста Кончиты Аргуэльо. На сцену выйдут ансамбль «Маркелловы голоса», фолк-группа Street Fiddlers и актеры новосибирских театров. Начало в 19:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Александра Стрелкова