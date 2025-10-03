Горьковский автозавод в октябре будет работать в пятидневном режиме

В октябре 2025 года Горьковский автозавод вернулся к пятидневней рабочей неделе. Как сообщили в пресс-службе предприятия, в сентябре автозавод смог частично сократить накопленные запасы выпущенной продукции. Это стало возможно благодаря скидке в 20%, введенной на сентябрь Минпромторгом РФ для покупателей техники по льготному лизингу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Дальнейшая загрузка производства будет зависеть от ситуации на рынке, решений ЦБ по ставке и доступности финансовых инструментов для потребителей. В том числе — от возможного продления увеличенной скидки для потребителей по программе льготного лизинга»,— отметили в пресс-службе.

На предприятии считают, что при существующих лизинговых ставках свыше 28% улучшение условий лизинга является единственным эффективно работающим антикризисным механизмом для легкого коммерческого транспорта.

Как писал «Ъ-Приволжье», с августа Горьковский автозавод работал в четырехдневном режиме. Это решение было принято из-за сильного спада продаж на российском рынке коммерческой техники по итогам первого полугодия.

Андрей Репин