Утром 3 октября на Украине погиб французский фотокорреспондент Антони Лалликан. Ему было 37 лет. Он сотрудничал с изданиями Le Monde, Le Figaro, Liberation, Mediapart, Der Spiegel, Zeit, Die Welt, Le Temps, Der Standard, La Presse и другими.

Фото: @ALallican

Как сообщает международная федерация журналистов, Антони Лалликан погиб в результате удара дрона неподалеку от города Дружковка. В момент удара рядом с корреспондентом находился журналист и фотограф издания Kyiv Independent Григорий Иванченко. Он получил ранения.

В связи с гибелью Антони Лалликана президент Франции Эмманюэль Макрон написал в соцсети X: «Я выражаю искренние соболезнования его семье, близким и всем его коллегам, которые, рискуя жизнью, информируют нас и свидетельствуют о реалиях войны».

Антони Лалликан стал фотокорреспондентом в 30 лет. Он специализировался на работе в горячих точках — Кашмир, Нагорный Карабах, Ближний Восток. На Украине он работал с марта 2022 года. Лауреат премии Витокра Гюго за лучшую фотографию (2024 год), гран-при Paris Match Etudiant (2022).