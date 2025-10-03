Правительство выделит еще 1 млрд руб. на подготовку кадров в сфере беспилотников

Правительство России направит в 2025 году еще 1 млрд руб. на запуск образовательных программ в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотников. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На эти деньги будет подготовлено не менее 5,8 тыс. кадров, ожидают в правительстве. Средства пойдут на обучение студентов и оплату труда преподавателей.

«Страна получит больше профессионалов, которые смогут впоследствии расширять это важное направление, разрабатывать, производить и эксплуатировать беспилотники для самых разных сфер и нужд и совершенствовать нашу экономику»,— отметил господин Мишустин.

В России запущен нацпроект «Кадры для беспилотных авиационных систем». Одна из его задач — увеличить долю отечественных беспилотников на рынке до 70% к 2030 году.