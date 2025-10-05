В Черноземье 6 октября будет облачно и дождливо, от +7°C до +17°C

В понедельник, 6 октября, во всех регионах Черноземья прогнозируется ясная погода без осадков. Температура будет варьироваться от +7°C до +17°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью ожидаются облачность и небольшой дождь, температура составит до +8°C. Днем будет облачно с прояснениями, до +17°C.

В Воронеже ночью синоптики обещают облачность и небольшой дождь. Температура составит до +10°C. Днем будет облачно, до +17°C.

В Курске ночью прогнозируют облачную погоду без осадков. Температура составит до +9°C. Днем ожидаются облачность с прояснениями и небольшой дождь, до +15°C.

В Липецке ночью ожидаются облачность и дождь, до +7°C. Днем будет облачно, до +15°C.

В Орле ночью синоптики обещают облачность с прояснениями, температура составит до +7°C. Днем прогнозируются облачность и дождь, до +16°C.

В Тамбове в течение суток сохранится облачная и дождливая погода. Ночью температура опустится до +8°C, днем поднимется до +16°C.

Егор Якимов