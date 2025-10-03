ЕС требует от Финляндии заменить сотни российских вагонов

Евросоюз требует от Финляндии заменить сотни железнодорожных вагонов, произведенных в России и странах Балтии. Об этом сообщает Yle.

Изначально российские вагоны планировали вывести из эксплуатации к концу 2026 года, однако парламент Финляндии рассматривает поправку, которая может продлить срок еще на два года.

Финляндии потребуется как минимум 800 новых вагонов для обеспечения нужд деревообрабатывающей, металлургической и химической промышленности, пишет издание.

В 2022 году в Финляндии остановили сотни товарных вагонов из России из-за подозрений, что в них могут везти попадающий под санкции груз. С того момента финские компании продолжают использовать эти вагоны на внутренних маршрутах, несмотря на то, что они не соответствуют требованиям Евросоюза.