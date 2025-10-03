Инвесторы сдали назад

Первая неделя октября 2025 года завершилась на минорной ноте — индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) остановился вблизи 2600 пунктов, минимума с декабря прошлого года. Котировки многих ликвидных акций обновили многомесячные минимумы. Участники рынка пересматривают оценки дальнейшей траектории ключевой ставки, что приводит к уходу инвесторов из акций. Не вселяют оптимизма и планы властей по усилению фискальной нагрузки, что ведет к сокращению прибылей компаний. Настроения инвесторов могут оставаться негативными до следующего заседания ЦБ по ключевой ставке, запланированного на конец октября.

3 октября индекс Московской биржи закрылся на отметке 2604,55 пункта — минимальное значение с 20 декабря 2024 года. За день индекс потерял более 1%, а за четыре недели уверенного снижения — более 10%. При этом котировки высоколиквидных акций по итогам недели обновили многомесячные минимумы. В частности, к значениям августа опустились котировки акций ЛУКОЙЛа и НОВАТЭКа, к июльским значениям — акции «Газпрома». К минимумам с мая откатились котировки акций госбанков, причем стоимость акций ВТБ опустилась до 66,9 руб., то есть ниже цены размещения на последнем SPO. Исключением оказались акции «Полюса», котировки которых удерживаются вблизи исторического максимума на фоне обновления исторических максимумов цен на золото.

Игра на понижение на российском рынке велась в полном отсутствии какого-либо позитива, как внешнего, так и внутреннего. К тому же в последние дни многие крупные брокеры и банки пересмотрели прогнозы по ключевой ставке, в результате частные инвесторы стали активно сокращать позиции. Как поясняет аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев, более продолжительный период высоких ставок — «негатив для рисковых активов, что вызвало распродажи на рынке акций».

Добавили негатива и планы властей ужесточить фискальную политику. Управляющий директор по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Игорь Козак отмечает, что меры и инициативы, принятые для наполнения будущего бюджета в среднесрочной перспективе, позитивны и создают предпосылки для снижения инфляции и большей прогнозируемости бюджета РФ. Однако, по его словам, «рынок уже привык корректировать бюджетные цифры в худшую сторону».

Тем более что публикуемые данные пока не вселяют оптимизма. По словам руководителя отдела анализа акций ФГ «Финам» Натальи Малых, экономические данные по России (PMI) «показали ухудшение дел в промышленности и сфере услуг в сентябре».

С одной стороны, ослабление экономики может стать аргументом в пользу более быстрого смягчения ДКП, но с другой стороны, если тенденции станут опасными, то начнется активная переоценка прогнозов по корпоративным прибылям и дивидендам, отмечает эксперт.

Как отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин, наибольшее снижение показывают «закредитованные компании со слабыми финансовыми показателями на фоне сохраняющихся высоких ставок и пересмотра прогнозов по снижению ключевой ставки до конца года». Также на фоне ужесточения фискальной политики, повышения НДС и повышения страховых взносов для IT-компаний наблюдается снижение котировок акций эмитентов в секторах строительства, ритейла, а также IT. Так, аутсайдерами минувшей недели стали ценные бумаги «Яндекса» и «Самолета», котировки которых вернулись к значениям декабря прошлого года.

В таких условиях планы ряда компаний, которые рассчитывали провести размещения акций (IPO или SPO) до конца года, могут быть скорректированы. Как считает Игорь Козак, эмитентам «имеет смысл задуматься о том, чтобы перенести размещения», так как сейчас «предложение долевых инструментов вряд ли будет востребовано и найдет спрос по разумным ценам».

Позиция участников рынка в отношении ближайших его перспектив остается сдержанной, причем они не исключают дальнейшего снижения котировок. Как считает Артем Аутлев, настроения на рынке могут оставаться негативными до следующего заседания ЦБ по ключевой ставке (24 октября). По оценке Натальи Малых, индекс может уйти в район 2500–2550 пунктов, хотя здесь «без дополнительных плохих новостей потенциал снижения будет исчерпан». Впрочем, Никита Бредихин указывает, что в случае более мягкого решения ЦБ «можно ожидать возвращения позитива на рынок». По словам госпожи Малых, «акции сейчас сильно перепроданы», поэтому любой позитив «может спровоцировать резкий рост, в том числе за счет закрытия "шортов"».

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин