Парные действия

В Южном окружном военном суде начался процесс над гражданами России, 24-летним Сергеем Козловым и 26-летней Евгенией Самойловой, обвиняемым в государственной измене. По версии следствия, фигуранты совершили поджог автомобиля с символикой Z и V, а также готовили подрыв железной дороги в Крыму и планировании убийство в Севастополе военнослужащего Вооруженных Сил РФ. На допросе Козлов признался, что делал все это по заданиям украинских спецслужб, самостоятельно принял решение о сотрудничестве с ними и в том, что привлек для этого свою сожительницу Самойлову.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По материалам дела, все указания от украинского куратора Сергей Козлов и Евгения Самойлова получали через мессенджер

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ По материалам дела, все указания от украинского куратора Сергей Козлов и Евгения Самойлова получали через мессенджер

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В Южном окружном военном суде (расположен в Ростове-на-Дону) началось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении жителей Керчи Сергея Козлова и Евгении Самойловой по ст. 275 (государственная измена), ст. 205.3, п. «в» ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 (совершение террористического акта), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223 (незаконное изготовление оружия), п. п. «а», «в» ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Наказание за государственную измену (ст. 275 УК РФ) предусматривает лишение свободы на срок от 12 лет до 27-ми, либо пожизненное заключение.

Согласно материалам дела, которые есть в распоряжении «Ъ-Ростов», фигуранты намеривались устроить серию терактов по указке сотрудника управления разведки минобороны Украины. Изначально граждане России, проживавшие на территории Крыма, связались через мессенджер Signal с сотрудником спецслужб Украины по фамилии Лут, от которого получили указания на совершение поджога автомобилей с символикой Z и V, а также на подготовку убийства в Севастополе военнослужащего ВС РФ и подрыва железнодорожных путей в Керчи. Все указания от куратора обвиняемые получали в личных сообщениях через мессенджер.

По версии следствия, Сергею Козлову и его сожительнице Евгении Самойловой удалось поджечь автомобиль Renault Duster, на котором была изображена символика в поддержку специальной военной операции.

Кроме того, как следует из материалов дела, фигуранты несколько раз проводили разведку местности в Севастополе рядом с домом предполагаемой жертвы (военнослужащего ВС РФ), а также забрали из заготовленного тайника взрывчатку. В ходе поездки в Севастополь Козлов и Самойлова сфотографировали автомобиль военнослужащего России, под которое намеривались подложить бомбу. Также обвиняемые намеривались подложить взрывное устройство под рельсы железнодорожных путей.

В ходе обысков по месту жительства Козлова правоохранители обнаружили записи с координатами, а в его телефоне — заметку: «Сделать до 10 мая, желательно на 9 мая».

Сотрудники органов также обнаружили остатки зажигательной трубки, картины с изображением горящего Крымского моста, флага террористической украинской организации и проукраинскую экстремистскую литературу.

Как следует из показаний Сергея Козлова, после взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года он самостоятельно принял решение установить связь с сотрудниками украинских спецслужб, чтобы оказать им помощь в деятельности против России. Впоследствии он втянул в преступную деятельность Евгению Самойлову.

Следующее заседание суда по этому делу состоится 8 октября.

Константин Соловьев