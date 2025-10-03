«Крылья Советов» внесли в заявку 75-летнего футболиста

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о возвращении Валерьяна Панфилова. Ветеран спорта, которому 3 октября исполнилось 75 лет, подписал пожизненный контракт и уже провел первую тренировку с командой.

Валерьян Панфилов отправится с клубом в Казань на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против местного «Рубина», который состоится 4 октября.

Всего Валерьян Панфилов сыграл за «Крылья Советов» 413 матчей в чемпионате СССР, если учитывать и выступления в низших лигах. Это является рекордом клуба. За карьеру в команде он забил 49 голов. Валерьян Панфилов также является членом совета директоров и руководителем отдела по работе с ветеранами клуба.

Андрей Сазонов