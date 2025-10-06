Дорогим лекарствам подобрали бюджетные критерии

Со следующего года российские регионы смогут получить дополнительные средства на дорогостоящие лекарства для пациентов с орфанными заболеваниями. Минздрав подготовил проект условий для получения такой федеральной поддержки. Так, регион должен быть дотационным, но при этом обязан ежегодно закладывать в своем бюджете на 10% больше средств для орфанных пациентов. Другими основаниям для выделения федеральных денег будет 20-процентное удорожание препаратов по сравнению с прошлым годом, а также 15-процентный прирост числа жителей региона с редкими болезнями. Два последних критерия вызывают сомнения у пациентских организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В 2026 году правительство запустит резервный механизм лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями, сообщили в пресс-службе Минздрава. Проекты соответствующих документов опубликованы в пятницу, 3 сентября, на regulation.gov.ru.

Напомним, перечень из 17 редких (орфанных) заболеваний установлен постановлением правительства. Граждане с такими болезнями получают лекарства за счет региональных бюджетов; всего их более 21 тыс. человек.

По оценке Минздрава, средняя стоимость терапии для одного такого пациента составляет 1,97 млн руб. в год.

Такие деньги есть не у всех регионов, поэтому граждане регулярно вынуждены обращаться в суды. В 2024 году Госсовет Татарстана пожаловался Конституционному суду (КС), что такая практика нарушает принцип равенства граждан, поскольку ставит жизнь и здоровье россиян с редкими заболеваниями в зависимость от экономических возможностей регионов. КС согласился с этим аргументом и обязал законодателей предусмотреть резервную систему финансирования. Во исполнение этого решения кабмин разработал законопроект о праве правительства выделять регионам федеральные деньги, если те не в состоянии выполнить обязанности по закупке лекарств для орфанных пациентов. Закон принят и подписан президентом в июле 2025 года.

Минздрав же разработал конкретные критерии, на основании которых власти смогут выделить дополнительную помощь. Так, регион должен быть дотационным (как написано в проекте — с низкой «бюджетной обеспеченностью»). Среди прочих критериев — удорожание необходимых лекарств более чем на 20% относительно предыдущего года либо рост количества граждан с редкими болезнями в регионе минимум на 15% за год. Кроме того, в бюджете региона должны быть заложены средства для закупки лекарств — на 10% больше, чем в прошлом году.

Максимальные затраты на реализацию проекта постановления Минздрав оценивает в 1,72 млрд руб. в год.

Главный внештатный генетик Минздрава академик РАН Сергей Куцев называет решение ввести механизм «исключительно важным». Он напоминает, что дети с орфанными заболеваниями получают лекарства бесплатно за счет президентского фонда «Круг добра». «Крайне важно, чтобы эти пациенты получали терапию и после 18 лет,— отметил Сергей Куцев.— Лечение пациентов с орфанными заболеваниями по достижении ими совершеннолетия не должно прерываться». В качестве примера он приводит пациентов со спинальной мышечной атрофией: если они перестают принимать препараты, то у них наступает быстрый регресс.

Введение механизма резервного финансирования крайне необходимо регионам «с учетом их колоссальной нагрузки», подтвердила “Ъ” руководитель правовой службы фонда «Подсолнух» (помогает людям с иммунодефицитами) Мария Посадкова. Даже если региональные минздравы не отказываются от своих обязанностей, через четыре-шесть месяцев у них «просто заканчиваются деньги» на дорогостоящие препараты, поясняет она. Вместе с тем госпожа Посадкова скептически относится к критерию об увеличении количества пациентов с редкими болезнями сразу на 15% — по ее мнению, это нереалистично. «Неясным» она называет и условие резкого подорожания лекарств. «Этот критерий может стимулировать производителя или дистрибутора поднимать цены,— опасается эксперт.— А бывает и так, что фармкомпании, напротив, не имеют права увеличивать стоимость продукции — например, по правилам формирования перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Это сделает невозможным для региона получение субсидий». Директор центра помощи пациентам «Геном» Елена Хвостикова также сомневается, что цены на препараты для орфанных пациентов могут вырасти за год на 20%, а количество самих пациентов в регионе — на 15%.

Наталья Костарнова