На базе школы №3 Казбековского района развернут приемный эвакуационный пункт

В Ленинаульской школе №3 в рамках Всероссийских штабных тренировок развернут полнофункциональный приемный эвакуационный пункт (ПЭП). Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Инфраструктура пункта включает в себя: комнаты для отдыха, столовую на 114 посадочных мест, медицинский пункт, комнату матери и ребенка. Для размещения людей закупили 50 кроватей с комплектами постельного белья. Также на территории есть 62-тонный резервуар с питьевой водой, душевые помещения и санузлы. Для транспортировки предусмотрели школьный автобус.

Мария Хоперская