Связей много не бывает

Платежный сервис Prodamus планирует инвестировать 700 млн руб. в развитие собственного направления видеосвязи. Размер инвестиций для продуктов корпоративного класса аналитики оценивают как «небольшой», а перспективы нового игрока на перенасыщенном рынке, объемом до 70 млрд руб., не очевидными. Однако бизнес-модель, в которой компания предлагает сервис видеосвязи вместе с дополнительным программным обеспечением, может оказаться успешной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Российская технологическая компания Prodamus, специализирующаяся на создании и поддержке ПО для автоматизации продаж для бизнеса, вложит 700 млн руб. в развитие собственного сервиса для видеосвязи TeleBoss, рассказали “Ъ” в компании. По словам ее представителя, средства будут направлены на разработку новых функций: внедрение автоматических переводов и субтитров для нескольких иностранных языков, ИИ-агентов, а также на маркетинг и привлечение новых сегментов аудитории. Общий объем планируемой выручки к 2026 году должен составить 600 млн руб., когда объем инвестиций в сервис составил 300 млн руб., говорит представитель компании.

ИТ-компания Prodamus (ООО «Продамус») зарегистрирована в Йошкар-Оле 25 мая 2011 года. По данным «Контур.Фокус», принадлежит Роману Мамуткину (около 70,3%), Илье Мамуткину (около 16,4%), Антону Туму (около 5%) и Александру Новокошонову (около 4,1%). В 2024 году компания отчиталась о выручке в 2,3 млрд руб. при чистой прибыли 347,7 млн руб. На рынок компания вышла с платежного модуля.

Размер инвестиций для продуктов корпоративного класса и данного типа директор технологической практики «ТеДо» Юрий Швыдченко оценивает как «небольшой». По его оценке, рынок корпоративных коммуникаций в России составляет порядка 60–70 млрд руб. с тенденцией к росту. Чтобы окупить инвестиции при нынешнем состоянии рынка, нужно в лучшем случае три-пять лет, говорит он. «Но для этого необходимо предлагать рынку качественный и стабильный продукт с функционалом, приближенным к западным аналогам, с "дорожной картой" развития и позиционированием»,— добавляет господин Швыдченко.

Юрий Швыдченко отмечает, что по количеству решений видеосвязи рынок сейчас выглядит перенасыщенным: пять-семь основных решений занимают 80–90% рынка корпоративных коммуникаций.

Идея развивать сервисы видео-конференц-связи (ВКС) в России может быть перспективной, считает директор по развитию K-Team HRM из ГК «Корус Консалтинг» Антон Бобров: «Более того, для хороших проектов еще остаются возможности, поскольку зрелого аналога Google Meet или Zoom на российском рынке до сих пор нет». Однако российский рынок ВКС-решений в b2b-сегменте уже поделен: бизнес использует либо специализированные решения (как отдельные, так и интегрированные в различные платформы), либо бесплатные сервисы Zoom, Meet, «Яндекс», VK, добавляет господин Бобров. «В конечном счете выиграет тот, кто предложит рынку интегрированное решение, решающее задачу корпоративных коммуникаций под ключ»,— отмечает директор по развитию бизнеса компании CommuniGate Pro Виктор Серебряков.

Также на развитие нового сервиса влияет наличие уникальных продуктов.

Как отмечает гендиректор финтех-компании Fork-Tech Кристина Коваленко, все перечисленные решения уже на рынке есть — инструменты для перевода, транскрибации, фоллоу-апа и прочее.

Чем-то новым, по ее словам, может стать агентный ИИ. Согласно исследованию информационно-аналитического агентства TelecomDaily, на основе искусственного интеллекта в российских сервисах видео-конференц-связи для бизнеса уже делают сервис «МТС Линк», «VK Звонки», IVA MCU. В МТС, VK, «Яндексе» отказались от комментариев, в Т1 не ответили “Ъ”.

Основная бизнес-модель здесь строится на том, чтобы предлагать ВКС как дополнительную опцию или «подарок» к основному программному обеспечению, говорит собеседник на рынке: «Это делает комплексное предложение более привлекательным для клиента и служит точкой входа для продажи более важных и дорогих продуктов».

Марианна Голдобенкова, Филипп Крупанин