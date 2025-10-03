Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя

Президент Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя, который отмечается 5 октября. В опубликованном Кремлем видеообращении глава государства назвал работников образования продолжателями «великих традиций отечественной педагогики».

Владимир Путин подчеркнул, что учителя играют ключевую роль в сохранении уникальности и суверенитета страны. Он отметил, что преданные своему делу педагоги всегда были «нравственным маяком для целых поколений», воспитывая учеников, добившихся побед в различных сферах.

По данным Министерства просвещения, на начало учебного года 2024/25 в российских школах работало около 1,3 млн педагогов, из которых около 1 млн — учителя. Глава ведомства Сергей Кравцов сообщил, что до 2030 года для замещения кадровой потребности потребуется 96 тыс. специалистов, из которых 40 тыс. будут учителями.

Кто из политиков начинал карьеру в системе образования

В 1961–1962 годах лидер КПРФ Геннадий Зюганов работал учителем в средней школе в деревне Мымрино (Орловская область), причем преподавал сразу три предмета — математику, военное дело и физкультуру. В 1969–1970 годах, уже после окончания физико-математического факультета Орловского пединститута, преподавал в вузе на кафедре высшей математики

В 1961–1962 годах лидер КПРФ Геннадий Зюганов работал учителем в средней школе в деревне Мымрино (Орловская область), причем преподавал сразу три предмета — математику, военное дело и физкультуру. В 1969–1970 годах, уже после окончания физико-математического факультета Орловского пединститута, преподавал в вузе на кафедре высшей математики

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Зампред ЦИКа Николай Булаев в 1970 году окончил физмат Рязанского государственного пединститута по специальности «учитель физики». Работал учителем, заместителем директора средней школы. В 1978–1990 годах был директором Спасского педагогического училища в Рязанской области

Зампред ЦИКа Николай Булаев в 1970 году окончил физмат Рязанского государственного пединститута по специальности «учитель физики». Работал учителем, заместителем директора средней школы. В 1978–1990 годах был директором Спасского педагогического училища в Рязанской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бывший член Совета федерации Зинаида Драгункина в 1970 году окончила Усть-Каменогорский государственный педагогический институт по специальности «учитель русского языка и литературы». Общественную деятельность совмещала с преподаванием в школе. В 2013 году получила звание «Заслуженный учитель РФ»

Бывший член Совета федерации Зинаида Драгункина в 1970 году окончила Усть-Каменогорский государственный педагогический институт по специальности «учитель русского языка и литературы». Общественную деятельность совмещала с преподаванием в школе. В 2013 году получила звание «Заслуженный учитель РФ»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Депутат Госдумы I-VII созывов Тамара Плетнева в 1971 году окончила педагогическое училище в Куйбышеве (Самара), а затем — истфак Тамбовского пединститута. Работала учителем средней школы в поселке Инжавино Тамбовской области

Депутат Госдумы I-VII созывов Тамара Плетнева в 1971 году окончила педагогическое училище в Куйбышеве (Самара), а затем — истфак Тамбовского пединститута. Работала учителем средней школы в поселке Инжавино Тамбовской области

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В 1972 году член КПРФ, депутат Госдумы II-VIII созывов Иван Мельников окончил мехмат Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и начал трудиться учителем математики в спецшколе-интернате при МГУ, а позже перешел на работу в сам университет

В 1972 году член КПРФ, депутат Госдумы II-VIII созывов Иван Мельников окончил мехмат Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и начал трудиться учителем математики в спецшколе-интернате при МГУ, а позже перешел на работу в сам университет

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Бывший сенатор Франц Клинцевич с декабря 1974 по январь 1975 года работал учителем черчения, труда и физкультуры в Крейванцевской сельской восьмилетней школе (Белорусская ССР)

Бывший сенатор Франц Клинцевич с декабря 1974 по январь 1975 года работал учителем черчения, труда и физкультуры в Крейванцевской сельской восьмилетней школе (Белорусская ССР)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Евразийского патентного ведомства Григорий Ивлиев в середине 1970-х годов преподавал историю, географию, химию и немецкий язык в школе в селе Максы Рязанской области. В 1985-1994 годах прошел путь от ассистента и преподавателя до декана факультета во Всесоюзном юридическом заочном институте

Президент Евразийского патентного ведомства Григорий Ивлиев в середине 1970-х годов преподавал историю, географию, химию и немецкий язык в школе в селе Максы Рязанской области. В 1985-1994 годах прошел путь от ассистента и преподавателя до декана факультета во Всесоюзном юридическом заочном институте

Фото: Коммерсантъ / Сергей Бобылев  /  купить фото

В 1974 году бывший президент Южной Осетии (в 2012–2017 годах) Леонид Тибилов окончил физико-математический факультет Юго-Осетинского пединститута. В 1975–1981 годах работал в системе народного образования Южной Осетии: преподавал физику и математику в Знаурской средней школе, впоследствии став ее директором

В 1974 году бывший президент Южной Осетии (в 2012–2017 годах) Леонид Тибилов окончил физико-математический факультет Юго-Осетинского пединститута. В 1975–1981 годах работал в системе народного образования Южной Осетии: преподавал физику и математику в Знаурской средней школе, впоследствии став ее директором

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в 1975 году окончил истфак Могилевского пединститута по специальности «учитель истории и обществоведения». Во время учебы в вузе проходил практику в родной Александрийской средней школе, после получения диплома еще год преподавал там историю

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в 1975 году окончил истфак Могилевского пединститута по специальности «учитель истории и обществоведения». Во время учебы в вузе проходил практику в родной Александрийской средней школе, после получения диплома еще год преподавал там историю

Фото: БелТА / ТАСС

Бывший министр просвещения РФ Ольга Васильева (с мая 2018 по январь 2020 года), окончившая в 1979 году дирижерско-хоровое отделение Московского института культуры, три года трудилась учителем пения. В 1982–1987 годах преподавала историю в старших классах в школе №91

Бывший министр просвещения РФ Ольга Васильева (с мая 2018 по январь 2020 года), окончившая в 1979 году дирижерско-хоровое отделение Московского института культуры, три года трудилась учителем пения. В 1982–1987 годах преподавала историю в старших классах в школе №91

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Глава фракции «Яблоко» в заксобрании Карелии Эмилия Слабунова в 1980 году окончила исторический факультет Куйбышевского госуниверситета. В 1982–1992 годах преподавала историю и обществознание в Петрозаводском строительном техникуме. Впоследствии перешла на работу в лицей №1 в Петрозаводске, пробыв на посту его директора с 1999 по 2013 год

Глава фракции «Яблоко» в заксобрании Карелии Эмилия Слабунова в 1980 году окончила исторический факультет Куйбышевского госуниверситета. В 1982–1992 годах преподавала историю и обществознание в Петрозаводском строительном техникуме. Впоследствии перешла на работу в лицей №1 в Петрозаводске, пробыв на посту его директора с 1999 по 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В 1981 году экс-губернатор Астраханской области Александр Жилкин окончил физико-математический факультет Астраханского пединститута. После работал учителем, а впоследствии стал директором средней школы в поселке Каспийский

В 1981 году экс-губернатор Астраханской области Александр Жилкин окончил физико-математический факультет Астраханского пединститута. После работал учителем, а впоследствии стал директором средней школы в поселке Каспийский

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

В 1989 году член партии «Единая Россия» и депутат Госдумы III-VIII созывов Андрей Исаев окончил Московский пединститут по специальности «история с дополнительной специальностью &quot;советское право&quot;». В том же году начал преподавать историю и обществознание в московской школе №734, которую покинул спустя два года

В 1989 году член партии «Единая Россия» и депутат Госдумы III-VIII созывов Андрей Исаев окончил Московский пединститут по специальности «история с дополнительной специальностью "советское право"». В том же году начал преподавать историю и обществознание в московской школе №734, которую покинул спустя два года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывший вице-премьер РФ Максим Акимов после окончания в 1993 году исторического факультета Калужского государственного педагогического университета им. К. Э. Циолковского два года работал преподавателем истории в средней школе

Бывший вице-премьер РФ Максим Акимов после окончания в 1993 году исторического факультета Калужского государственного педагогического университета им. К. Э. Циолковского два года работал преподавателем истории в средней школе

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Бывший глава фракции «Справедливой России — За правду» в Астраханской облдуме, экс-депутат Госдумы Олег Шеин в 1994 году окончил исторический факультет Астраханского государственного педагогического института. В 1994-1995 годах работал учителем истории в школе села Три Протока в Астраханской области

Бывший глава фракции «Справедливой России — За правду» в Астраханской облдуме, экс-депутат Госдумы Олег Шеин в 1994 году окончил исторический факультет Астраханского государственного педагогического института. В 1994-1995 годах работал учителем истории в школе села Три Протока в Астраханской области

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член Совета федерации Елена Афанасьева в 1997 году окончила Оренбургский государственный педагогический университет. После этого некоторое время работала учителем истории в школе

Член Совета федерации Елена Афанасьева в 1997 году окончила Оренбургский государственный педагогический университет. После этого некоторое время работала учителем истории в школе

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Министр спорта России Олег Матыцин в 1985 году окончил Государственный институт физической культуры, а в 1990 году получил степерь кандидата педагогических наук. С 1991 года работал в университете преподавателем, прошел путь от доцента факультета индивидуального профессионального образования до ректора Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Доктор педагогических наук с 2002 года

Министр спорта России Олег Матыцин в 1985 году окончил Государственный институт физической культуры, а в 1990 году получил степерь кандидата педагогических наук. С 1991 года работал в университете преподавателем, прошел путь от доцента факультета индивидуального профессионального образования до ректора Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Доктор педагогических наук с 2002 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в 2004 году окончил факультет госуправления МГУ, с 2005 по 2013 год в университете занимался преподавательской и научной деятельностью, был доцентом кафедры теории и практики управления

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в 2004 году окончил факультет госуправления МГУ, с 2005 по 2013 год в университете занимался преподавательской и научной деятельностью, был доцентом кафедры теории и практики управления

Фото: instagram.com / vv_solodov / instagram.com/vv_solodov

Вице-спикер Госдумы, бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол в 1983 году работал спортивным инструктором в Суг-Бажынской средней школе Каа-Хемского кожууна Тувинской АССР. С 1989 по 1990 год был стажером-преподавателем Дальневосточного государственного университета. В 1990-м окончил философский факультет Уральского госуниверситета по специальности «философ-политолог, преподаватель социально-политических наук в высших учебных заведениях»

Вице-спикер Госдумы, бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол в 1983 году работал спортивным инструктором в Суг-Бажынской средней школе Каа-Хемского кожууна Тувинской АССР. С 1989 по 1990 год был стажером-преподавателем Дальневосточного государственного университета. В 1990-м окончил философский факультет Уральского госуниверситета по специальности «философ-политолог, преподаватель социально-политических наук в высших учебных заведениях»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в 1997 году окончил истфак Пензенского государственного педагогического университета, после чего остался там работать. В течение четырех лет трудился на кафедре истории древнего мира, средних веков и археологии сначала стажером-преподавателем, затем ассистентом, старшим преподавателем

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в 1997 году окончил истфак Пензенского государственного педагогического университета, после чего остался там работать. В течение четырех лет трудился на кафедре истории древнего мира, средних веков и археологии сначала стажером-преподавателем, затем ассистентом, старшим преподавателем

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр просвещения Сергей Кравцов в 1996 году окончил Московский государственный открытый педагогический университет (с 2006 года — Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова, в 2015 году присоединен к Московскому педагогическому государственному университету) по специальности «учитель математики и информатики». В 1994—1996 годы работал учителем математики в школе № 176 в Москве

Министр просвещения Сергей Кравцов в 1996 году окончил Московский государственный открытый педагогический университет (с 2006 года — Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова, в 2015 году присоединен к Московскому педагогическому государственному университету) по специальности «учитель математики и информатики». В 1994—1996 годы работал учителем математики в школе № 176 в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

