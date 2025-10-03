Путин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя

Президент Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя, который отмечается 5 октября. В опубликованном Кремлем видеообращении глава государства назвал работников образования продолжателями «великих традиций отечественной педагогики».

Владимир Путин подчеркнул, что учителя играют ключевую роль в сохранении уникальности и суверенитета страны. Он отметил, что преданные своему делу педагоги всегда были «нравственным маяком для целых поколений», воспитывая учеников, добившихся побед в различных сферах.

По данным Министерства просвещения, на начало учебного года 2024/25 в российских школах работало около 1,3 млн педагогов, из которых около 1 млн — учителя. Глава ведомства Сергей Кравцов сообщил, что до 2030 года для замещения кадровой потребности потребуется 96 тыс. специалистов, из которых 40 тыс. будут учителями.