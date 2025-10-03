Депозиты не держат ставку

Средняя ставка по вкладам вновь снизилась, но банки фиксируют рост числа вкладчиков, несмотря на ужесточение условий. О росте числа вкладчиков в пятницу, 3 октября, заявили в ВТБ. По данным банка, общий объем рынка сбережений к концу года в России достигнет 66 трлн руб. Это на 15% больше текущих показателей. Между тем в Центробанке уточнили, что средняя максимальная ставка вкладов для физлиц в крупнейших финансовых организациях страны снизилась до 15,5%.

Но банковские условия по-прежнему покрывают инфляцию и позволяют заработать, отмечает главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев: «Здесь дело в естественной реакции людей. У нас сейчас, без всякой иронии, многие стали финансово грамотными. Период высоких ставок все-таки завершается, во всяком случае, на этом обозримом этапе. Ставки по депозитам в 22-23% и больше уже в прошлом, они снижаются. Но даже 15-16% — это существенно выше, чем показатели инфляции. Можно спорить, насколько они достоверны, но будем ориентироваться на официальный уровень в 7-8%.

Возьмем 10%, и это по-прежнему существенно меньше, чем те ставки, которые предлагаются банками. Поэтому люди напоследок, что называется, хотят еще вложиться и делают это. Надо отдать должное и тому, что банки придумывают креативные кампании вроде "Лови момент" и так далее. Клиенты, в общем, не то чтобы ведутся, но, я бы так сказал, правильно реагируют на то, что сейчас не на долгий срок, но на три, может быть, шесть месяцев вложиться можно».

Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года — чуть более 22%, уточнили в ЦБ. При этом рекордно низкий уровень был замечен в октябре 2020 года — менее 4,5%. Однако увеличение количества вкладчиков не обязательно связано с высокими ставками, полагает директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев: «Я не думаю, что это какие-то глобальные процессы. В первую очередь речь идет о совокупности двух факторов.

Во-первых, у нас изменилось распределение доходов внутри российской экономики. Некоторые люди, которые еще недавно были бедными, теперь к бедным слоям не относятся, и у них появилась возможность сформировать сбережения. Я думаю, что в данном случае это самый главный фактор увеличения числа вкладчиков. Потому что, чтобы переманить клиентов других банков, должно быть снижение ставок у других финорганизаций, чего мы не наблюдаем.

Во-вторых, вклады по-прежнему остаются инструментом, который весьма выгоден. При снизившейся инфляции по-прежнему реальная ставка достаточно высока».



По прогнозам ВТБ, в этом году клиенты смогут заработать на вкладах около 9 трлн руб. Это будет рекордом и станет основным драйвером роста рынка сбережений, добавили аналитики банка.

