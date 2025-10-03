Альфа-банк вновь признан технологическим лидером на рынке цифровых финансовых активов. Банк стал лучшим в номинациях «Платформа года» и «Лидер по объему размещений» по версии III форума «Цифровые финансы». Профессиональное сообщество отметило успехи банка в развитии инфраструктуры цифровых финансовых активов и признало платформу «А-Токен» ключевым инструментом для инвесторов. «А-Токен» — первая в России платформа ЦФА, доступная широкому кругу инвесторов — от частных лиц до финансовых институтов и профессиональных участников рынка. На ней размещено свыше 1,4 тыс. цифровых финансовых активов на общую сумму 630 млрд руб.

Стокгольм стал самым популярным местом в Европе для IPO, пишет РБК. Столица Швеции в рамках первичного размещения может привлечь в этом году $6,8 млрд. С начала года на биржу в стране вышло уже девять компаний — это самый высокий показатель с 2022 года. На глобальном уровне Швеция занимает пятое место по популярности IPO после США, Китая, Гонконга и Индии.

РЖД начали продажи билетов на поезда дальнего следования, отправляющиеся 31 декабря. Компания также назвала направления, которые могут стать наиболее популярными в зимние каникулы. Это маршруты между Москвой и Санкт-Петербургом, в города Краснодарского края, в Казань, Нижний Новгород. В компании добавили, что с учетом длинных выходных также назначили большое количество туристских поездов по самым разным направлениям.