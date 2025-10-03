Михаил Гордиенко планирует вновь возглавить воронежский Воробьевский район

Глава Воробьевского района Воронежской области Михаил Гордиенко планирует принять участие в конкурсе на этот пост в ноябре после истечения срока своих полномочий. Об этом сообщили в облправительстве по итогам встречи господина Гордиенко с главой региона Александром Гусевым. Отмечается, что господин Гусев поддержал решение Михаила Гордиенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Гордиенко (справа) на встрече с Александром Гусевым

Фото: сайт правительства Воронежской области Михаил Гордиенко (справа) на встрече с Александром Гусевым

Фото: сайт правительства Воронежской области

Господин Гордиенко был переизбран на пост главы Воробьевского района в 2020 году. Он родился в 1959 году в Воробьевке. Окончил Калачеевский техникум механизации, Воронежский сельскохозяйственный институт. С 1981 по 1996 год работал в колхозе имени Ленина, где дошел до должности главного агронома. С 1998 года по 2001 год работал главным инженером, а затем генеральным директором ЗАО «Воробьевская нефтебаза». С 2001 года по 2010 год — исполнительный директор ООО «Воробьевканефтепродукт». В марте 2010 года был избран депутатом Воробьевского сельского поселения, стал главой поселения. С 26 марта 2016 года — глава администрации района.

Егор Якимов