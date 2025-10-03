Трамп и Эрдоган обсудили Газу по телефону

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Газе и двусторонние отношения, сообщили в канцелярии турецкого президента.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция активно работает над установлением мира в регионе, особенно в Газе. Он отметил, что Анкара приветствует все инициативы, направленные на достижение этих целей.

Президент Турции сообщил, что его страна ускорила дипломатические усилия для достижения мира и продолжит вносить вклад в глобальную концепцию мира. Эрдоган подчеркнул, что прекращение атак со стороны Израиля является ключевым для успеха мирных инициатив в регионе.